متحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي: ندين العنف واللجوء للقوة خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة النيجيرية ابوجا يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 09:43

متحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي: ندين العنف واللجوء للقوة خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة النيجيرية ابوجا يوم أمس

منذ 46 mins 23 July، 2019
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