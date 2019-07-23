متحدث باسم القوات اليمنية: سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بطائرات قاصف ” k-2″ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 09:44

متحدث باسم القوات اليمنية: سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بطائرات قاصف ” k-2″

منذ 1 ساعة 23 July، 2019
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