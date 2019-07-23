متحدث باسم القوات اليمنية: سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بطائرات قاصف ” k-2″ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 09:44
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حزب الله يدين ويستنكر كل خطوات التطبيع التي تجري على حساب القضية الفلسطينية والقدس الشريف
حزب الله: عمليات الهدم الصهيونية هي جريمة حرب لتهجير الفلسطينيين وعزل القدس وتعزيز الاستيطان
حزب الله: لدى الشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد العزم والإرادة لمواجهة العدوان وصنع مستقبله المشرق
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نائب قائد الحرس الثوري: لو تحول كل المستكبرين إلى قوة واحدة وانبروا في مواجهتنا فإنهم سيمنون بالهزيمة والذل والعار
مايك بومبيو: واشنطن ستواصل العقوبات على إيران والدبلوماسية هي أداتنا الأولى لحماية مصالحنا لكننا نعيش في أوقات خطيرة
جيريمي هانت: لندن ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج لن تكون جزءاً من سياسة واشنطن للضغط على إيران
نائب وزير الحرب البريطاني: التهديدات تتغير والعالم أصبح أكثر تعقيداً وقواتنا البحرية أصغر من أن تحمي مصالحنا في العالم
السلطات التركية تنذر السوريين المقيمين في اسطنبول بشكل غير قانوني بمغادرة المدينة قبل 20 آب/أغسطس المقبل
متحدث باسم القوات اليمنية: سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بطائرات قاصف ” k-2″
منذ 1 ساعة
23 July، 2019
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