قوى الأمن الداخلي: ضبط 934 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 09:44

قوى الأمن الداخلي: ضبط 934 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار

منذ 1 ساعة 23 July، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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