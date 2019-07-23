زعيم كوريا الشمالية يتفقد غواصة جديدة مع استمرار توقف المحادثات مع واشنطن

ذكرت وسائل اعلام كورية شمالية الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد غواصة جديدة وأولى أنظمتها القتالية اهتماما خاصا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الغواصة سيتم نشرها في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان. دون الكشف عن مواصفاتها أو موقعها.

وأضافت أن “القائد الأعلى أطلع بالتفصيل على بياناتها التشغيلية والتكتيكية وأنظمتها للأسلحة القتالية”.

ويأتي تفقد الزعيم الكوري الشمالي للغواصة بعد تحذير بيونغ يانغ الشهر الماضي من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية “ستؤثر” على المحادثات النووية المقترحة مع واشنطن والتي وافق عليها كيم والرئيس ترامب خلال لقائهما في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في 30 حزيران/يونيو. لكن لم تعقد اجتماعات بين الجانبين منذ ذلك الحين.

ويتمركز نحو 30 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية، ودائما ما تثير التدريبات السنوية المشتركة التي يجرونها مع الجيش الكوري الجنوبي غضب كوريا الشمالية التي تعتبر هذه المناورات تدريبا على الغزو.

ووصف الشمال الأسبوع الماضي هذه التدريبات المقررة بأنها “ضغط فاضح” على بيونغ يانغ و”انتهاك لروح” البيان المشترك الذي وقعه ترامب وكيم في اجتماعهما التاريخي في سنغافورة العام الماضي.

وجاءت انتقادات بيونغ يانغ على الرغم من خفض واشنطن وسيول لمستوى المناورات لتسهيل الحوار مع الشمال.

من جهة أخرى، قال ترامب الاثنين ان “هناك مراسلات إيجابية للغاية مع كوريا الشمالية”.

وأضاف “مرة أخرى لا توجد تجارب نووية، ولا توجد اختبارات صاروخية، ولا يوجد أي شيء على الاطلاق”.

وتصر واشنطن على نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية كشرط لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية