احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و23 جريحاً في 19 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 08:04

احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و23 جريحاً في 19 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 19 mins 23 July، 2019
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لبنان

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