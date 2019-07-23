احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و23 جريحاً في 19 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2019 - 08:04
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شبان فلسطينيون يطردون وفد الصحافيين الخليجيين المطبعين مع كيان الاحتلال من ساحات المسجد الأقصى
الاتحاد العام للصحافيين العرب: زيارة صحافيين عرب إلى كيان الاحتلال مدانة ويجب تعبئة الرأي العام العربي ضد التطبيع
مراسل المنار: قوات الاحتلال تفجر مبنى من عدة طبقات يعود لمواطن فلسطيني في وادي الحمص بالقدس المحتلة
حزب الله يدين ويستنكر كل خطوات التطبيع التي تجري على حساب القضية الفلسطينية والقدس الشريف
حزب الله: عمليات الهدم الصهيونية هي جريمة حرب لتهجير الفلسطينيين وعزل القدس وتعزيز الاستيطان
حزب الله: لدى الشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد العزم والإرادة لمواجهة العدوان وصنع مستقبله المشرق
الاتحاد الأوروبي يطالب "إسرائيل" بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس ويعتبرها غير شرعية
الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري والوفد المرافق له
الإمام الخامنئي لدى تسلمه رسالة من اسماعيل هنية: حماس في قلب الحركة الفلسطينية كما هي فلسطين في قلب العالم الإسلامي
الإمام الخامنئي: النصر لا يتحقق من دون مقاومة وكفاح وقضية فلسطين ستنتهي حتماً لصالح الشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي
الإمام الخامنئي: قول السيد نصر الله "سأصلي في القدس" هو أمل عملي قابل للتحقق بالنسبة لنا
العاروري: حماس تقف في الخط الأمامي في الدفاع عن إيران بوجه أي إعتداء أميركي أو صهيوني
مصادر مطلعة للمنار: القرار السياسي سيحسم إبقاء ملف حادثة الجبل في المحكمة العسكرية أو إحالته إلى المجلس العدلي
المصادر للمنار: عقد جلسة حكومية هذا الأسبوع هدف يريده الجميع والأمر مرتبط بمصير الفكرة التي يبلورها اللواء ابراهيم
وزير الصحة اللبناني جميل جبق يعلن عن البدء قريباً بانشاء مستشفى حكومي جامعي جديد في مدينة بعلبك
مايك بومبيو: واشنطن ستواصل العقوبات على إيران والدبلوماسية هي أداتنا الأولى لحماية مصالحنا لكننا نعيش في أوقات خطيرة
جيريمي هانت: لندن ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج لن تكون جزءاً من سياسة واشنطن للضغط على إيران
نائب وزير الحرب البريطاني: التهديدات تتغير والعالم أصبح أكثر تعقيداً وقواتنا البحرية أصغر من أن تحمي مصالحنا في العالم
اعلام العدو: الغرب في حالة سبات والايرانيون يحققون ردعاً مذهلاً حيث تخاف السفن الغربية من المرور في مضيق هرمز
سانا: استشهاد 7 مدنيين وإصابة آخرين جراء اعتداء الجماعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حيي الجميلية والحمدانية بحلب
السلطات التركية تنذر السوريين المقيمين في اسطنبول بشكل غير قانوني بمغادرة المدينة قبل 20 آب/أغسطس المقبل
6 شهداء بإطلاق الأمن النيجيري الرصاص الحي على تظاهرة تطالب بإطلاق سراح قائد الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزاكزاكي
طهران: رئيس الوزراء العراقي التقى الرئيس الإيراني وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة
مالي: 5 جرحى بينهم 3 فرنسيين بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل قاعدة غاو الفرنسية في شمال شرق البلاد
احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و23 جريحاً في 19 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 19 mins
23 July، 2019
لبنان
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