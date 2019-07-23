استشهاد سبعة مدنيين وإصابة آخرين جراء اعتداء الإرهابيين بالقذائف على حيي الجميلية والحمدانية في حلب

استشهد سبعة مدنيين وأصيب آخرون بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية والرصاص المتفجر على الأحياء السكنية في الحمدانية والجميلية بمدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة بمنطقة الراشدين غرب المدينة اعتدت مساء اليوم على حيي الحمدانية والجميلية بالقذائف الصاروخية والرصاص المتفجر في وقت الذروة حيث الازدحام بالسيارات والمارة ما تسبب باستشهاد سبعة مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة وعدد من السيارات ونشوب حرائق في بعض المنازل.

وتم نقل جرحى الاعتداءات الإرهابية إلى مشفيي الجامعة والرازي لتلقي العلاج حيث تم إجراء الإسعافات الأولية والعمليات الجراحية حسب الحاجة حيث ذكر مصدر طبي أن الإصابات شديدة في بعض الحالات.

وردت وحدات من الجيش السوري ردت مباشرة على مصادر الاعتداءات في حي الراشدين واستهدفت منصات إطلاق الصواريخ وأوقعت قتلى ومصابين بين الإرهابيين.

واستشهد ستة مدنيين في السابع من الشهر الجاري وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حيي حلب الجديدة ومنيان بمدينة حلب.

المصدر: سانا