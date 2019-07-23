وكالة الطاقة العالمية: نتابع باهتمام تطورات الأحداث في مضيق هرمز

أكدت وكالة الطاقة العالمية أنها تتابع باهتمام تطورات الوضع في مضيق هرمز، ومن بينها احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، مشيرة إلى استعدادها للتحرك إذا اقتضت الضرورة.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن “الدول الأعضاء في الوكالة يمتلكون أكثر من 1.55 مليار برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للدول، وهناك 650 مليون برميل من الاحتياطي الصناعي بالإمكان إطلاقها عند الضرورة”.

وأضاف، أن “هذه الاحتياطات الاستراتيجية التابعة للوكالة، يمكن استخدامها لتغطية أي عجز في مستوى العرض في أسواق النفط، في حال طالت فترة الأزمة في منطقة مضيق هرمز”.

وطمأنت الوكالة العالمية، مستهلكي النفط، معتبرة أن السوق مزود بشكل جيد حاليا، إذ فاقت الإمدادات في النصف الأول من عام 2019 الطلب، وأن الاحتياطيات التجارية للبلدان المتقدمة تقدر بأكثر من 2.9 مليار برميل.

ويعتبر مضيق هرمز معبرا بحريا حيويا لتجارة النفط في العالم، ويمر عبره يوميا ما يقارب من 20 مليون برميل من النفط الخام ما يمثل 20 بالمئة من الإنتاج العالمي، وكذلك ربع إنتاج العالم من الغاز المسال.

المصدر: وكالات