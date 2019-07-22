ترامب يقدم نفسه وسيطا بين باكستان والهند في أزمة كشمير

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوساطة بين الهند وباكستان في أزمة كشمير المتنازع عليها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.

وجاء تصريح ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في واشنطن.

وتتعدى شراكة الهند وباكستان مسألة الحدود المشتركة، فهما تتشاركان بالتاريخ والثقافة واللغة، إلا أن هناك خلافات على عدة جبهات، تدفع إلى استمرار المناوشات بين الجارتين النوويتين.

وتظل قضية كشمير هي القضية الأساسية التقليدية للنزاع الإقليمي بين البلدين، وهي أهم حجر عثرة في أي علاقات ثنائية بينهما.

المصدر: وكالات