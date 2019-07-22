موسكو: الهند ترغب بشراء محركات صاروخية روسية

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن السلطات الهندية أعربت لموسكو عن نيتها شراء محركات صاروخية روسية لاستخدامها في برنامجها الفضائي.

وجاء تصريح بوريسوف، وهو الرئيس المشارك للجنة الروسية الهندية للتعاون التجاري-الاقتصادي والعلمي-التقني والثقافي، في سياق مؤتمر صحفي عقده الاثنين عقب مباحثات مع الرئيس المشارك للجنة من الجانب الهندي، وزير الخارجية، سوبرامانيام جيشنكار.

وقال بوريسوف: “إضافة إلى تعاوننا مع الهند في مجال الرحلات الفضائية المأهولة، نتعاون بنشاط في مجال الملاحة، وإضافة إلى ذلك، تتوفر أمامنا فرصة تعاون جديدة مثيرة للاهتمام في مجال صناعة المحركات، حيث أعربت نيودلهي عن رغبتها في استيراد محركات الصواريخ من روسيا لاستخدامها في برنامجها الصاروخي”.

وأضاف بوريسوف أن الجانب الروسي هنأ الهند “بنجاح إطلاق قمر صناعي جديد ضمن برنامجها القمري”.

وتطور السلطات الهندية برنامجا فضائيا طموحا يهدف إلى استكشاف أعماق الفضاء، وأطلقت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية الاثنين 22 يوليو إلى القمر مسبار “تشاندريان – 2” الحامل “روفرا” على متنه، ويتوقع أن يصل المسبار مدار القمر في سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات