عريقات: خارجية فلسطين تتوجه للأمم المتحدة ردا على هدم الاحتلال منازل فلسطينيين بالقدس

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاثنين أن “الخارجية الفلسطينية قدمت ملحقا للمحكمة الجنائية الدولية، حول هدم سلطات الاحتلال منازل فلسطينيين في القدس”.

وأشار عريقات إلى أن “الرئيس محمود عباس طالب من السفير في الأمم المتحدة التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة”، وتابع ان “الحكومة الفلسطينية قررت بتوجيهات من الرئيس عباس تعويض السكان، وتوفير إسكان فوري للعائلات”.

وأضاف عريقات ان “الرئيس عباس طلب من سفير فلسطين بالأمم المتحدة التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، وسنتوجه أيضا إلى الجمعية العامة”، وذكر أن “الخارجية الفلسطينية قدمت ملحقا للجنائية الدولية، حول الجريمة التي وقعت اليوم في حي واد حمص بالقدس”، ولفت الى ان “اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أوقفت التعامل مع محاكم الاحتلال”.

وهدمت سلطات العدو الإسرائيلي الاثنين عشرات الشقق السكنية في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

المصدر: وكالة معاً