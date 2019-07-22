الشيخ دعموش: الاستهداف لن يدفعنا الى التراجع وأميركا ستفشل كما فشلت سابقا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2019 - 20:18

الشيخ دعموش: الاستهداف لن يدفعنا الى التراجع وأميركا ستفشل كما فشلت سابقا

منذ 47 mins 22 July، 2019
دعموش
لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان “الاستهداف الاميركي للمقاومة لن يفت من عزيمتنا وعزيمة اهلنا ولن يدفعنا الى التراجع والتخلي عن مسؤولياتنا”، وتابع “هذا الاستهداف لن يغير في مواقف المقاومة او يثنيها عن القيام بواجباتها او يؤثر في حضورها ودورها في المعادلة الداخلية وفي معادلات المنطقة”.

وقال الشيخ دعموش “لقد واجهنا في الماضي كل محاولات الاستهداف الاميركي والاسرائيلي بالمقاومة والصبر والثبات والصمود والقدرة على تحمل الصعاب، وانتصرنا وافشلنا أهداف العدو، واليوم نواجه التحديات بالمقاومة والصبر والثبات، وستفشل أميركا كما فشلت سابقا”.

من جهة ثانية، شدد الشيخ دعموش على ان “الموازنة التي أقرت في المجلس النيابي كانت أفضل الممكن، فلم يكن بالإمكان أفضل مما كان، وهي لا تخلو من عيوب”، وتابع “كان من الممكن ان تكون اكثر سوءا لولا الجهود التي بذلها نواب كتلة الوفاء للمقاومة ونجاحهم في إسقاط الضريبة على السلع المستوردة وعلى البنزين وفي حماية الجامعة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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