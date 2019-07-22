الشيخ دعموش: الاستهداف لن يدفعنا الى التراجع وأميركا ستفشل كما فشلت سابقا

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان “الاستهداف الاميركي للمقاومة لن يفت من عزيمتنا وعزيمة اهلنا ولن يدفعنا الى التراجع والتخلي عن مسؤولياتنا”، وتابع “هذا الاستهداف لن يغير في مواقف المقاومة او يثنيها عن القيام بواجباتها او يؤثر في حضورها ودورها في المعادلة الداخلية وفي معادلات المنطقة”.

وقال الشيخ دعموش “لقد واجهنا في الماضي كل محاولات الاستهداف الاميركي والاسرائيلي بالمقاومة والصبر والثبات والصمود والقدرة على تحمل الصعاب، وانتصرنا وافشلنا أهداف العدو، واليوم نواجه التحديات بالمقاومة والصبر والثبات، وستفشل أميركا كما فشلت سابقا”.

من جهة ثانية، شدد الشيخ دعموش على ان “الموازنة التي أقرت في المجلس النيابي كانت أفضل الممكن، فلم يكن بالإمكان أفضل مما كان، وهي لا تخلو من عيوب”، وتابع “كان من الممكن ان تكون اكثر سوءا لولا الجهود التي بذلها نواب كتلة الوفاء للمقاومة ونجاحهم في إسقاط الضريبة على السلع المستوردة وعلى البنزين وفي حماية الجامعة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام