السيد صفي الدين: ما حصل في نقاش الموازنة أثبت أن بإمكاننا التغلب على بعض المشكلات

رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن “ما حصل في نقاش الموازنة في الأيام الأخيرة إضافة إلى كل التعب والجهد الذي تم خلال الأشهر الماضية، أثبت بشكل واضح أنه بإمكاننا أن نتغلب على بعض المشكلات”.

وقال السيد صفي الدين “نحن لا نعتقد أن أحدا في لبنان يقول إن هذه الموازنة التي أقرت هي الحل الكامل والشامل والدائم لكل المشاكل المالية والاقتصادية”، وتابع “لكن ما حصل يثبت أن التعاون والكلام الإيجابي والحضور في الملفات بشكل دقيق وعلمي، يمكن أن يوصل إلى بعض النتائج الإيجابية التي تخدم الناس، وتحافظ على الحد الأدنى من كرامة المواطن”.

وأكد السيد صفي الدين أن “المعيار في كل النقاشات التي شاركنا فيها، هو سعينا للحفاظ على كرامة المواطن، وعلى أنه لا يصح بحال من الأحول أن يكون علاج المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أو على حساب كرامتهم وعيشهم الكريم”.

ولفت السيد صفي الدين الى أنه “حينما يأتي الوقت المناسب لكي يستفيد لبنان من نفطه بشكل كامل، فإنه قادر على فعل ذلك إذا عرف كيف يعتمد على قوته”، واضاف “حينها سيكون هذا النفط مستحقا للبنانيين، لأنهم استخرجوه بتعبهم، وحافظوا عليه بكرامتهم، وكذلك يجب أن نستفيد من مياهنا بشكل كامل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام