الجيش اللبناني: زورقان معاديا خرقا المياه الاقليمية امس وال يوم والقيا قنابل صوتية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2019 - 20:18

الجيش اللبناني: زورقان معاديا خرقا المياه الاقليمية امس وال يوم والقيا قنابل صوتية

منذ 53 mins 22 July، 2019
زورق اسرائيلي
لبنان
صدر عن قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه البيان الآتي: أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 22/7/2019 الساعة 6.40، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 110 أمتار ولمدة 5 دقائق، وألقى أحد عناصره قنبلة صوتية في المياه اللبنانية.

تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكان زورق حربي تابع للعدو اقدم امس بتاريخ 21/7/2019 الساعة 11.10، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 100 متر ولمدة 5 دقائق، وقد أقدم عناصره على رمي قنبلتين صوتيتين داخل المياه اللبنانية.
وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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