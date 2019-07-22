الجيش اللبناني: زورقان معاديا خرقا المياه الاقليمية امس وال يوم والقيا قنابل صوتية

صدر عن قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه البيان الآتي: أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 22/7/2019 الساعة 6.40، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 110 أمتار ولمدة 5 دقائق، وألقى أحد عناصره قنبلة صوتية في المياه اللبنانية.
تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وكان زورق حربي تابع للعدو اقدم امس بتاريخ 21/7/2019 الساعة 11.10، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 100 متر ولمدة 5 دقائق، وقد أقدم عناصره على رمي قنبلتين صوتيتين داخل المياه اللبنانية.
وكان زورق حربي تابع للعدو اقدم امس بتاريخ 21/7/2019 الساعة 11.10، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 100 متر ولمدة 5 دقائق، وقد أقدم عناصره على رمي قنبلتين صوتيتين داخل المياه اللبنانية.
وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام