بومبيو يعلق على إعلان إيران “تفكيك شبكة من 17 جاسوسا جندتهم CIA”

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المعلومات التي أعلنتها اليوم الاثنين السلطات الإيرانية حول تفكيكها خلية من “الجواسيس المدربين على أيدي عناصر CIA”.

وقال بومبيو في حديث لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن “لدى النظام الإيراني سجلا طويلا من نشر الأكاذيب”بحسب تعبيره ، لكنه أشار مع ذلك إلى أنه لا يمكن أن يعطي تعليقا واسعا حول القضية.

وأعلنت إيران في وقت سابق من الاثنين، أنها “تمكنت من كشف هوية 17 جاسوسا جندتهم ودربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية”، مشيرة إلى أن عددا منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام .

المصدر: روسيا اليوم