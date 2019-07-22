مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في كمين نوعي لوحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان في جبهة بير باشا تعز – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2019 - 15:05
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري والوفد المرافق له
الإمام الخامنئي لدى تلقيه رسالة من اسماعيل هنية: حماس في قلب الحركة الفلسطينية كما هي فلسطين في قلب العالم الإسلامي
الإمام الخامنئي: النصر لا يتحقق من دون مقاومة وكفاح وقضية فلسطين ستنتهي حتماً لصالح الشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي
الإمام الخامنئي: قول السيد نصر الله "سأصلي في القدس" هو أمل عملي قابل للتحقق بالنسبة لنا
الإمام الخامئني: صمود ومقاومة الفلسطينيين من سكان غزة والضفة الغربية يقدم بشائر الفتح والانتصار
الإمام الخامنئي: من الحماقة ابتعاد بعض الدول عن قضية فلسطين نتيجة تبعيتها لأميركا كالسعودية
العاروري: حماس تقف في الخط الأمامي في الدفاع عن إيران بوجه أي إعتداء أميركي أو صهيوني
وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن اعتقال 17 جاسوساً إيرانياً يعملون لصالح المخابرات الأميركية بعد مراقبتهم منذ عام
وزارة الأمن الإيرانية: المجموعة كانت تتجسس على مراكز عسكرية ونووية واقتصادية والأنظمة السيبيرية
وزارة الأمن الإيرانية: مهمة مجموعة التجسس كانت جمع المعلومات الخاصة والسرية من المؤسسات المهمة
وزارة الأمن الإيرانية: مهمة مجموعة التجسس شملت تنفيذ عمليات معلوماتية حسب طلب المخابرات الأميركية
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يزور طهران السبت المقبل للتشاور حول التطورات الأخيرة
رويترز عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: لا نريد حرباً مع إيران وعلى بريطانيا حماية سفنها
قوات الاحتلال تواصل عمليات هدم 16 مبنى سكنياً يضم نحو 100 شقة بحي وادي الحمص جنوب شرق مدينة القدس المحتلة
قوات العدو تداهم الشقق المستهدفة بالهدم بوادي الحمص وتخرج سكانها منها بالقوة وتعتقل عدداً منهم
المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمواجهة جرائم التطهير العرقي في وادي الحمص بالقدس المحتلة
حماس والجهاد الاسلامي: هدم الشقق السكنية في القدس المحتلة نتيجة طبيعية لورشة البحرين ولعلاقات دول عربية مع الاحتلال
هآرتس: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتخذ سلسلة اجراءات لحماية الحركة البحرية الاسرائيلية خشية تعرضها للتهديد من ايران
اعلام العدو: الغرب في حالة سبات والايرانيون يحققون ردعاً مذهلاً حيث تخاف السفن الغربية من المرور في مضيق هرمز
لبنان: إحالة التحقيقات في حادثة قبرشمون إلى المحكمة العسكرية
وزير الصحة جميل جبق يعلن عن البدء قريباً بانشاء مستشفى حكومي جامعي جديد في مدينة بعلبك
الرئاسة السورية: الرئيس بشار الأسد تسلم رسالة خطية من بابا الفاتيكان نقلها الكاردينال "بيتر تركسون"
الرئيس الأسد: أهم ما يمكن القيام به لمساعدة الشعب السوري هو الضغط على الدول التي تدعم الإرهابيين وتسعى لإطالة أمد الحرب
سانا: التنظيمات الارهابية تعتدي على بلدتي الرصيف والعزيزية بريف حماه الشمالي الغربي بالقذائف الصاروخية
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: سنلبي احتياجاتنا من مصادر أخرى إذا أصرت واشنطن على عدم تزويدنا بـF35
مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في كمين نوعي لوحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان في جبهة بير باشا تعز
منذ 5 mins
22 July، 2019
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