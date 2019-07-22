وصول أكثر من 700 مهاجر غير شرعي عن طريق البحر إلى شواطئ إسبانيا خلال أسبوع

أفادت وكالة الأنباء “اوروبا بريس” الإثنين، نقلاً عن السلطات المحلية وخدمة الإنقاذ البحري، بوصول أكثر من 700 مهاجر غير شرعي، وبينهم أطفال، خلال الأسبوع الماضي، في قوارب إلى شواطئ الأندلس الإسبانية. ووفقًا للوكالة، العدد الإجمالي 712 مهاجرًا، منهم حوالي 20 طفلاً، وصلوا إلى شواطئ إسبانيا على متن 13 قارباً. وأفيد أيضا أن امرأة واحدة توفيت. وتم تسجيل أكبر عدد من المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر يوم الخميس الماضي، حينما عثر ضباط الإنقاذ على أربع سفن على متنها 234 مهاجراً، تم إيصال 112 منهم إلى ميناء “ملاقي”، وتم نقل الباقي إلى مدينة ” غرناطة”. واكتشفت الدفعة الأخيرة، من 58 مهاجرًا، يوم الأحد. وتم إيصالها إلى ميناء “الميريا”. ووفقا للوكالة، تم في الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز، إنقاذ حوالي 405 مهاجرين وإيصالهم إلى مدن في جنوب إسبانيا، بينما بلغ العدد الإجمالي في الأسبوع الثاني 590. ويمكن إحصاء1.7 ألف مهاجر غير شرعي في إسبانيا خلال شهر يوليو/تموز.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية