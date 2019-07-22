روسيا تعلن أن تركيا مهتمة بشراء أنظمة دفاعية روسية أخرى إلى جانب “إس-400”

أعلن رئيس مؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف الإثنين، أن أنقرة مهتمة بشراء أنظمة دفاعية جديدة من موسكو، مشيراً إلى أن روسيا وتركيا تتفاوضان بشأن الإنتاج المشترك لمكونات “إس-400”. وقال تشيميزوف، خلال لقاء مع وكالة أنباء “الأناضول” التركية، “تركيا مهتمة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية، مختلفة المدى، والأنظمة المضادة للدبابات”. وأكد على أن موسكو وأنقرة اليوم تواصلان التفاوض حول “إمكانية الإنتاج المرخص لبعض مكونات منظومة الدفاع الجوي “إس-400″ في تركيا”.

وأشار تشيميزوف إلى أن روسيا وتركيا تعملان بالفعل، على عدد من المشاريع بمجال صناعة الدفاع، من بينها إنتاج أنظمة للطائرات والمروحيات الحديثة، ومكونات المركبات المدرعة، وكذلك خدمة ما بعد البيع لبعض أنواع الأسلحة. هذا وبدأت روسيا بتسليم أنظمة الدفاع الجوي “إس-400” إلى تركيا في 12 تموز/يوليو الجاري. وتم توقيع اتفاقية توريد “إس-400” إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء “إس-400″، جزئيًا. وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأميركية، كما ألغت مشاركة تركيا في برنامج “إف 35” بدءا من 2020 وذلك على خلفية شراء تركيا منظومة الدفاع “إس-400” الروسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية