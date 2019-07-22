#جيزان: انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي شرق #الدود وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2019 - 12:03

#جيزان: انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي شرق #الدود وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية

منذ 18 mins 22 July، 2019
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