الجهاد الإسلامي: هدم الأبنية بوادي الحمص نتيجة مباشرة لصفقة ترامب والتطبيع المستمر مع العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2019 - 12:03

الجهاد الإسلامي: هدم الأبنية بوادي الحمص نتيجة مباشرة لصفقة ترامب والتطبيع المستمر مع العدو

منذ 20 mins 22 July، 2019
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