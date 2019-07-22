الامام السيد علي الخامنئي يستقبل رئيس وفد حركة حماس صالح العاروري والوفد المرافق له – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2019 - 12:03
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وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن اعتقال 17 جاسوساً إيرانياً يعملون لصالح المخابرات الأميركية بعد مراقبتهم منذ عام
وزارة الأمن الإيرانية: المجموعة كانت تتجسس على مراكز عسكرية ونووية واقتصادية والأنظمة السيبيرية
وزارة الأمن الإيرانية: مهمة مجموعة التجسس كانت جمع المعلومات الخاصة والسرية من المؤسسات المهمة
وزارة الأمن الإيرانية: مهمة مجموعة التجسس شملت تنفيذ عمليات معلوماتية حسب طلب المخابرات الأميركية
قوات الاحتلال تواصل عمليات هدم 16 مبنى سكنياً يضم نحو 100 شقة بحي وادي الحمص جنوب شرق مدينة القدس المحتلة
قوات العدو تداهم الشقق المستهدفة بالهدم بوادي الحمص وتخرج سكانها منها بالقوة وتعتقل عدداً منهم
قوات الاحتلال تفرض طوقاً مشدداً حول حي وادي الحمص وتمنع الصحافيين والمواطنين من الدخول إليه
المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمواجهة جرائم التطهير العرقي في وادي الحمص بالقدس المحتلة
حماس والجهاد الاسلامي: هدم الشقق السكنية في القدس المحتلة نتيجة طبيعية لورشة البحرين ولعلاقات دول عربية مع الاحتلال
الامام السيد علي الخامنئي يستقبل رئيس وفد حركة حماس صالح العاروري والوفد المرافق له
منذ 28 mins
22 July، 2019
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