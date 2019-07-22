الامام السيد علي الخامنئي يستقبل رئيس وفد حركة حماس صالح العاروري والوفد المرافق له – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2019 - 12:03

الامام السيد علي الخامنئي يستقبل رئيس وفد حركة حماس صالح العاروري والوفد المرافق له

منذ 28 mins 22 July، 2019
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