هل يعني الخدر وجود مشكلة خطيرة في الجسم؟

إصابة أجزاء من الجسم بالخدر بعد البقاء في الوضعية ذاتها لفترة طويلة هو أمر شائع، و السبب الأكثر شيوعاً هو نتيجة الضغط الزائد الذي يوضع على العصب أو نتيجة لصدمة في الرقبة أو الظهر.

بعض الأمراض، مثل السكري، والتي يمكن أن تلحق الضرر بأطول الألياف العصبية وأكثرها حساسية، يمكن أن تسبب أيضاً الخدر.

عرق النسا، وهو ألم في الأرداف، الساق أو أسفل الظهر، ناتج عن ضغط أو تهيج أحد جذور العصب الوركي الكبير، وهو سبب شائع للألم، وأحياناً يؤدي للخدر في الأرداف والساق العلوية أثناء الجلوس.

ولا يرتبط الخدر بمفرده عادة باضطرابات تهدد الحياة، مثل السكتات الدماغية أو الأورام، لكن هناك العديد من الأسباب الصحية التي تؤدي لخدر اليدين أو الساقين.

بغض النظر عن سبب الخدر، عليك مناقشة الأعراض مع طبيبك وفي الوقت ذاته، تأكد من تحريك ساقيك بشكل متكرر.

المصدر: سي ان ان