محمد جواد ظريف : اي مبادرة منفصلة عن القوانين الدولية وتتعارض مع حقوق الفلسطينيين ليست عادلة وستبوء بالفشل المشين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2019 - 23:13

محمد جواد ظريف : اي مبادرة منفصلة عن القوانين الدولية وتتعارض مع حقوق الفلسطينيين ليست عادلة وستبوء بالفشل المشين

منذ 2 ساعة 21 July، 2019
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