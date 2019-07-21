محمد جواد ظريف : اي مبادرة منفصلة عن القوانين الدولية وتتعارض مع حقوق الفلسطينيين ليست عادلة وستبوء بالفشل المشين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2019 - 23:13
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وزير الخارجية الإيراني: سنبيع النفظ ولن نفصح عن التفاصيل لأنها أسرار دولة ولن نتفاوض بشأن قوتنا الدفاعية
محمد جواد ظريف: الاتفاق النووي لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه وسوق النفط العالمية لن تصمد بدون النفط الايراني
الوزير ظريف: لن نتخلى عن برنامجنا الصاروخي وترامب اتخذ قرارا حكيما بعدم مهاجمة ايران لأنه يعلم أننا كنا سنرد
مدير عام الملاحة في محافظة هرمزكان: التحقيق يعتمد على تعاون طاقم السفينة وإمكانيتنا بالوصول إلى الأدلة الضرورية للقضية
مراد عفيفي بور: أفراد الطاقم على متن الناقلة وبصحة جيدة و18 منهم هم من الهند والـ5 الآخرون من الفيليبين وروسيا ولاتفيا
ايران: وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري يجري مباحثات مع المسؤولين الايرانيين
رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي يؤكد خلال لقائه وفد حماس استمرار دعم ايران للفلسطينيين ومقاومتهم
العاروري يشكر ايران على دعمها للقضية الفلسطينية ويأمل استمرار التعاون الأخوي معها حتى تحرير القدس وفلسطين
العاروي: هدف ترامب ضمان مصالح الكيان الصهيوني ونحن في مسار واحد مع ايران على طريق مقارعة هذا الكيان والمستكبرين
وزير المال علي حسن خليل: امكانية الوصول إلى تفاهم بأحداث الجبل قائمة والاتصالات استؤنفت بطريقة يجب أن توصلنا الى حل
معلومات المنار: اللواء ابراهيم التقى العريضي عند الرئيس بري وسيلتقي أرسلان ويعمل على بلورة اقتراح حل لقضية قبرشمون
مصادر مطلعة للمنار: كل ما يتم تسريبه من حلول بشأن حادثة قبرشمون في وسائل الإعلام غير دقيق
مصادر مطلعة للمنار: المعلومة الدقيقة هي أنّ اقتراح اللواء ابراهيم لا يزال قيد الدرس مع الأفرقاء المعنيين
النائب فيصل كرامي: قضية الشعب واللاجئين الفلسطينيين هي قضية وطنية تستوجب من الجميع وقفة موحدة لرفع الظلم عنهم
المجلس السياسي الأعلى يطالب برفع الحصار عن اليمن وعدم التضييق على وصول المواد الغذائية والسفن التجارية الى موانئ البلاد
المجلس السياسي الأعلى يشيد بجهود الأمم المتحدة لإنجاح اتفاق السويد ويؤكد جهوزية الجيش واللجان لمواجهة أي تصعيد للعدوان
وزيرا خارجية سوريا وروسيا يشيدان بتطور العلاقات خاصة في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم
وزيرا الخارجية السوري والروسي يتبادلان رسائل بالذكرى الـ25 للعلاقات الدبلوماسية ويؤكدان على عمق علاقات البلدين والشعبين
وزير الموارد المائية السوري: انجاز 216 مشروعا في حلب منذ تحريرها وهناك مشاريع قيد الانشاء بانتظار وصول التجهيزات
وزير الكهرباء السوري: عودة التيار الكهربائي لمدينتي نبّل والزهراء والبدء بأعمال إعادة الكهرباء الى كرم القاطرجي في حلب
وزارة النقل السورية: اعتداء إرهابي يستهدف قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقي ادّى لإشتعال النيران فيه واصابات بين طاقمه
سانا: استشهاد سائق سيارة وطفلة واصابة 3 نساء بسقوط قذيفة على سيارة مدنية في منطقة سعسع بالقنيطرة
قوات الحشد الشعبي بالتنسيق مع الجيش السوري تعيد تأهيل 3 محطات مياه في منطقة البوكمال تغذّي محافظة دير الزور السورية
مدير عام مؤسسة مياه دير الزور: انتاجية المحطات الثلاث نموذجية تقارب 460 متر مكعب في الساعة وتسد حاجة المناطق المحيطة
خارجية العدو الاسرائيلي تعلن عن استضافة 6 صحافيين من دول عربية بينهم لأول مرة صحافيون من العراق والسعودية
سلطات العدو الاسرائيلي تفرج عن الأسيرة "صفاء أبو اسنينة" بعد 13 عاما من الإعتقال في سجونه
الجزائر: أحزاب مُعارِضة تشترط إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وذهاب كل رموز النظام السابق للمشاركة في الحوار السياسي
وزير الطيران المصري يُبلغ السفير البريطاني استياء بلاده من تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها لمطار القاهرة لأسبوع
الرئيس الأميركي يتهجّم على 4 نائبات ديموقراطيات من أصول أجنبية ويطالبهن بالاعتذار من أميركا والكيان الإسرائيلي
لبنان: رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن تعليق الإضراب مع بقائه خيارا مفتوحا والسعي للطعن بالموازنة أمام المجلس الدستوري
محمد جواد ظريف : اي مبادرة منفصلة عن القوانين الدولية وتتعارض مع حقوق الفلسطينيين ليست عادلة وستبوء بالفشل المشين
منذ 2 ساعة
21 July، 2019
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