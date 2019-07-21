الطيران المدني المصري: سفير لندن قدم اعتذارا عن قرار الخطوط البريطانية

التقى وزير الطيران المدني المصري يونس المصري، سفير بريطانيا لدى القاهرة جيفري آدامز، لبحث مسألة تعليق الخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام. وأبدى المصري “استياءه” إزاء اتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية “قرارا انفراديا يمس أمن المطارات المصرية”، وذلك دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة.

وفي هذا السياق، تقدم السفير البريطاني بالاعتذار إلى وزير الطيران بسبب عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكدا أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية “لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، وبخاصة في ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية، وذلك بشهادة لجان المرور الدولية، ومن بينها لجنة المرور البريطانية”.

وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة والعمل سوية لحل هذه المشكلة في أسرع وقت، وشددا على “عمق العلاقات والروابط التي تجمع مصر وبريطانيا، والتعاون فيما بينهما من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الركاب، كهدف استراتيجي للدولة المصرية”.

المصدر: روسيا اليوم