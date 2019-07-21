الجامعة الاسلامية اقامت حفل تخريج طلاب الجامعة – فرع صور

أقامت الجامعة الاسلامية في لبنان حفلا لتخريج طلاب الجامعة – فرع صور برعاية رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان ممثلا بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي القى كلمة في الحفل ، طالب فيها الناس بالضغط على السلطة وقواها، لتحقيق آمال أجيالنا بالتعليم وفرص العمل وأسواقه، لأن السلطة التي لا تنفق على التعليم ومرافقه أقرب للسقوط وأبعد عن العدالة وأكثر تهديداً للوطن وناسه وأجياله.

اضاف نريد لبلد المقاومة والعلم والتاريخ أن يبقى بلداً للمقاومة وللعلم وللتاريخ. وندعو الدولة للقيام بدورها كسلطة عادلة وكمشروع تنمية وإنماء وبخاصة في الريف وجبهات المواجهة. كما نتمنى على الحكومة والقوى السياسية تأكيد أولويات أجيالنا وناسنا، في التعليم وسوق العمل، وفي تكبير الاقتصاد، وإنعاشه، بعيداً عن ظلم الضريبة ولعبة الرسوم وعالم الصفقات.

والقى مدير فرع صور د. انور ترحيني كلمة اشار فيها ان هذه الجامعة التي آلت على نفسها الا ان تمشي طريق الجلجلة مثقلة بآلامها لتعبر بطلاب العلم من الظلمة الى المعرفة.اضاف: هنا التاريخ يبعث في كل موت قيامة فشذا الجنوب من عبق يسامينكم واصابع الوطن علم عليها قطافكم.

والقت رئيسة الجامعة د. دينا المولى كلمة قالت فيها للخريجين اننا سنكون معكم في تأمين فرص العمل، ولنكن واقعيين فالأزمة في لبنان قاسية وهذه المسألة مسألة وطنية لا تستطيع الجامعة حلها بل هي على عاتق الحكومة.

المصدر: موقع المنار