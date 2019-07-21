#عسير: استهداف تجمعات مرتزقة #الجيش_السعودي قبالة #منفذ_علب بصاروخ زلزال1 وسقوط قتلى وجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2019 - 19:58

#عسير: استهداف تجمعات مرتزقة #الجيش_السعودي قبالة #منفذ_علب بصاروخ زلزال1 وسقوط قتلى وجرحى

منذ 1 ساعة 21 July، 2019
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