وزارة الطيران المصرية تعرب لسفير بريطانيا عن استيائها من قرار وقف الرحلات الى القاهرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2019 - 19:59

وزارة الطيران المصرية تعرب لسفير بريطانيا عن استيائها من قرار وقف الرحلات الى القاهرة

منذ 3 ساعة 21 July، 2019
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