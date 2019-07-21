عسير: إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم بمجازة الشرقية وقتلى وجرحى في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2019 - 16:18

عسير: إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم بمجازة الشرقية وقتلى وجرحى في صفوفهم

منذ 5 mins 21 July، 2019
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