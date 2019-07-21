وزير النفط الايراني: “آلية اينستكس” بدون تسلم عائدات النفط غير مجدية

أكد وزير النفط في الجمهورية الاسلامية الايرانية بيجن زنكنه الاحد، ان “آلية اينستكس بدون تسلم عائدات النفط لا تجدي نفعاً”. وفي حديثه للمراسلين بعد اجتماع دعا اليه وزراء النفط السابقين منذ انتصار الثورة، من اجل بحث ظروف تسويق النفط وتدارس آخر اوضاع قطاع النفط، قال زنكنه إن “هذا كان ثاني اجتماع يعقد بمشاركة وزراء النفط السابقين، وقد تم توجيه الدعوة الى 6 من الوزراء السابقين، حضر 4 منهم الاجتماع”. وبيّن زنكنه، ان “الوزراء السابقين أيدوا الأساليب والآليات الحالية التي تتبعها وزارته في بيع النفط وتسويقه”، مضيفاً أن “عقد هكذا اجتماعات من شأنها ان تساعد في تحقيق اهداف وزارة النفط”.

وأشار وزير النفط الايراني الى ان “قطاع النفط هو في واجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الاعداء على ايران، ويأتي من بعده النظام المصرفي، الذي ينبغي تبادل عائدات النفط من خلاله لتعود الى البلاد”. وبشأن أزمة ناقلات النفط بين بريطانيا وايران، اوضح زنكنه أن “الاميركان يسعون لفرض قيود بشتى الاشكال على ايران، ونحن ايضا في المقابل نبدي الحساسية اللازمة تجاه أي نوع من القيود”، لافتا الى ان “هذه الازمة لم تؤثر بعد على اسواق النفط، ولكن علينا ان نتحرى الدقة في هذا المجال”. وتطرق الى موضوع آلية اينستكس، وقال “لقد قلت سابقا ان هذه الآلية الاوروبية ستكون مجدية فيما اذا حصلت من خلالها ايران على عائدات نفطها، وإلا فإن اينستكس لا فائدة منها اطلاقاً”.

المصدر: وكالة أنباء فارس