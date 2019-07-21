السفير الايراني في لندن: مستعدون لمختلف السيناريوهات

أكد السفير الايراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد على ضرورة أن تقوم بريطانيا بحد نشاطات القوى السياسية الداخلية التي تحاول تأجيج التوتر مع ايران خارج إطار مسألة السفن، مؤكداً استعداد ايران لمختلف السيناريوهات. وورد في تغريدة لحمید بعیدي نجاد في حسابه الشخصي على موقع تويتر، أن “مثل هذا الوضع يعد خطيراً ولا يتسم بالوعي في ظل الظروف الحساسة الراهنة”.

وأكد أن ايران على استعداد لمختلف السيناريوهات بكل صلابة وحزم. يشار الى أن بحرية الحرس الثوري الايراني أعلنت، في بيان السبت، عن ايقاف ناقلة نفط بريطانية تسمى “Stena Impero” أثناء اجتيازها مضيق هرمز بسبب عدم مراعاتها للقوانين الدولية الخاصة بالبحار وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوب ايران.

المصدر: وكالة انباء فارس