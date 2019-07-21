 الحشد الشعبي والجيش العراقي يطهران اربع قرى ناحية المشاهدة شمالي بغداد

أعلنت قوة مشتركة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش العراقي الاحد، عن تطهير اربع قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد. وبحسب موقع الحشد فإن “قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش التي تشارك بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر فتشت وطهرت قرى العناز، وعرب رشيد محمود، وخمسة طلايسة، وطلايسة الشمالي التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد”.

وقامت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، بتطهير 15 قرية بمحيط الطارمية شمالي بغداد ضمن المرحلة الثانية من عمليات “ارادة النصر”. وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، صباح الاحد، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر شمالي بغداد.

المصدر: موقع الحشد الشعبي