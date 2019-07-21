جشي: الموازنة ليست وفق ما هو مطلوب واقل مما كنا نطمح اليه

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي “أن موازنة العام 2019 التي أقرت بالأمس ليست وفق ما هو مطلوب وأقل مما كنا نطمح إليه، بالرغم من أنها تضمنت موادا إصلاحية ضرورية للخروج من الأزمات المتراكمة”، مشيرا إلى “أننا في كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير عملنا بجهد على إدخال بعض التعديلات والإصلاحات عليها، منها إلغاء ضريبة الـ2% على البضائع المستوردة من الخارج، والاستعادة عنها بأمور أخرى لا تطال المواطنين وبخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى بعض التعديلات التي فتحت الباب نحو رؤية اقتصادية تصب في مصلحة الناس جميعا”.

وخلال رعايته احتفالا تربويا في مدينة صور، شدد جشي على “ضرورة عودة اجتماع الحكومة في أسرع وقت ممكن لا سيما بعد الانتهاء من إقرار الموازنة، وأن تمضي قدما لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الحياتية للمواطنين، وتحقق المشاريع الانمائية المطلوبة وفق المسار المؤسساتي، إذ لا مصلحة لأي من الأفرقاء السياسيين ببقاء الأمور على حالها، لا سيما وأن الوضع المعيشي للناس صعب جدا، ولا يتحمل أن يكون هناك أي خلل بأداء المؤسسات”. وأمل جشي في “أن تقر موازنة العام 2020 في وقتها خلال الفترة الدستورية، وأن تقارب ملفات الهدر والفساد الأساسية اضافة إلى الأمور المعيشية الأساسية للناس بطموح أكبر مما تضمنته موازنة العام 2018 لا سيما لناحية حل مسألة النفايات والكهرباء والمياه، إضافة إلى تصحيح الوضع الاقتصادي في هذا البلد

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام