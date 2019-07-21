استشهاد اثنين من قوات الحرس الثوري الايراني في سراوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 21 2019 - 12:06

استشهاد اثنين من قوات الحرس الثوري الايراني في سراوان

منذ 10 mins 21 July، 2019
شعار الحرس الثوري الاسلامي
ايران - عربي وإقليمي

أعلن مقر القدس التابع للحرس الثوري جنوب شرق البلاد في بيان عن استشهاد اثنين من قواته في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان وذلك في مواجهات مع مجموعات ارهابية بالقرب من الحدود الباكستانية. وجاء في البيان الذي اصدره الاحد مقر القدس التابع للقوات البرية في الحرس الثوري انه “خلال مواجهات مع مجموعة ارهابية في سروان بالقرب من الحدود الباكستانية استشهد  سيد محسن نقيبي  وعبد الخالق درزاهي، كما اصيب اثنان من القوات بجروح. وتقع مدينة سراوان على بعد ۳۳۵ كيلومتر جنوب شرق زاهدان في محافظة سيستان وبلوجستان وبمحاذاة باكستان.

المصدر: ارنا

التعليقات

ذات صلة