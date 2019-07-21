استشهاد اثنين من قوات الحرس الثوري الايراني في سراوان

أعلن مقر القدس التابع للحرس الثوري جنوب شرق البلاد في بيان عن استشهاد اثنين من قواته في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان وذلك في مواجهات مع مجموعات ارهابية بالقرب من الحدود الباكستانية. وجاء في البيان الذي اصدره الاحد مقر القدس التابع للقوات البرية في الحرس الثوري انه “خلال مواجهات مع مجموعة ارهابية في سروان بالقرب من الحدود الباكستانية استشهد سيد محسن نقيبي وعبد الخالق درزاهي، كما اصيب اثنان من القوات بجروح. وتقع مدينة سراوان على بعد ۳۳۵ كيلومتر جنوب شرق زاهدان في محافظة سيستان وبلوجستان وبمحاذاة باكستان.

المصدر: ارنا