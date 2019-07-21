كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2019 - 12:06

كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

منذ 56 mins 21 July، 2019
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأثنين حيث يتحول الى حار نسبيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات

الاثنين:قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

الثلاثاء:صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 30 درجة، فوق الجيال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا،سرعتها بين 10 و 35 كم/س

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

– حال البحر: خفيف ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:28 درجة.

-الضغط الجوي 759 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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