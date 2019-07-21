كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأثنين حيث يتحول الى حار نسبيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات

الاثنين:قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

الثلاثاء:صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 30 درجة، فوق الجيال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا،سرعتها بين 10 و 35 كم/س

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

– حال البحر: خفيف ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:28 درجة.

-الضغط الجوي 759 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام