الرئيس السوري بشار الأسد في برقية إلى نظيره الروسي: الشعب السوري يقدر بسالة الأبطال الروس الذين ساهموا بمحاربة الارهاب في سورية ويثمن وقوفكم إلى جانب سورية في المحافل الدولية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2019 - 12:06
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المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامي: ناقلة النفط البريطانية المحتجزة كانت ترافقها فرقاطة حربية عندما أوقفتها قوات الحرس
العميد رمضان شريف: الناقلة كانت تسير باتجاه معاكس لتدخل مضيق هرمز وكان من المحتمل ان تصطدم بسفن أخرى
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يندد بنزعة المغامرة الأحادية لدى الولايات المتحدة وبالإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه
ظريف: الإدارة الأميركية تلجأ من اجل تحقيق أهدافها غير المشروعة إلى أحد أشكال الضغط الذي نسميه إرهابا اقتصادياً
شركة الطيران البريطانية "بريتش إيروايز" تعلن تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع إثر إجراء مراجعة أمنية
وزارة الخارجية البريطانية تحذر الرعايا البريطانيين المتوجهين إلى مصر من تزايد خطر وقوع عمل إرهابي يستهدف الطيران
قوات العدو تقتحم منطقة واد الحمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة وتفرض عليها حصارا شاملا
قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد تنفيذ سلسلة مداهمات
جنود الاحتلال الصهيوني يقتحمون منطقة واد احمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة ويفرضون حصارا شاملاً على المنطقة
مقتل 6 من رجال الشرطة الباكستانية بهجوم مزدوج نفذه مسلح بإقليم خيبر شمال غربي باكستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ الرئيس السوري بشار الاسد بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
بوتين: انا واثق من أننا سنقضي على قوى الارهاب على الاراضي السورية
بوتين: روسيا ستستمر بمساعدة سوريا في حماية السيادة وضمان الامن واعادة اعمار البلاد
شهيدان وجريحان باشتباك قوة القدس التابعة للحرس الثوري الايراني مع مجموعة ارهابية في منطقة سراوان بجنوب شرق ايران
الأمم المتحدة: نعمل ما بوسعنا مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين في ليبيا
ليبيا: حكومة الوفاق الوطني تعلن الإفراج لدواع صحية عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بعهد القذافي والمحكوم بالإعدام
الأمم المتحدة: اعادة نحو 900 مهاجر نيجري كانوا محتجزين بمراكز ايواء في ليبيا جوا منذ بداية العام الجاري
باكستان: الأقاليم السبعة المحاذية للحدود الأفغانية شهدت أول انتخابات محلية في تاريخها بعدما عانته من الحرب على الارهاب
الصين: مقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين بانفجار هائل في مصنع للغاز في مدينة سانمينشيا وسط البلاد
هونغ كونغ: عشرات الآلاف يتظاهرون دعما للحكومة القريبة من بكين ردا على التظاهرات المناهضة التي تشهدها منذ أسابيع
هونغ كونغ: الشرطة تعثر على مصنع محلي لتصنيع مواد شديدة الانفجار ومنشورات مؤيدة للاستقلال في منطقة تسوين
الرئيس السوري بشار الأسد في برقية إلى نظيره الروسي: الشعب السوري يقدر بسالة الأبطال الروس الذين ساهموا بمحاربة الارهاب في سورية ويثمن وقوفكم إلى جانب سورية في المحافل الدولية (سانا)
منذ 1 ساعة
21 July، 2019
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