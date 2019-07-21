الرئيس السوري بشار الأسد في برقية إلى نظيره الروسي: الشعب السوري يقدر بسالة الأبطال الروس الذين ساهموا بمحاربة الارهاب في سورية ويثمن وقوفكم إلى جانب سورية في المحافل الدولية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2019 - 12:06

الرئيس السوري بشار الأسد في برقية إلى نظيره الروسي: الشعب السوري يقدر بسالة الأبطال الروس الذين ساهموا بمحاربة الارهاب في سورية ويثمن وقوفكم إلى جانب سورية في المحافل الدولية (سانا)

منذ 1 ساعة 21 July، 2019
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