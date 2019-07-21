مادورو يشيد بالدعم الإيراني لفنزويلا في مواجهة الإمبريالية

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تقديره لدعم إيران لبلاده في مواجهة الإمبريالية. وفي تغريدة له على تويتر بعد لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أثنى مادورو على موقف ايران الداعم لبلاده في مواجهة الحصار الامبريالي وأعرب عن استعداد فنزويلا لتوطيد العلاقات مع ايران. ووصف لقائه بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بالناجح. والتقى ظريف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت وتباحث الجانبان حول العلاقات بين البلدين والشؤون ذات الرغبة المشتركة. ويشار الى ان ظريف يزور فنزويلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي لحركة عدم الانحياز عقب زيارته لنيويورك ومشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة كما يعتزم زيارة نيكاراغوا وبوليفيا.

المصدر: وكالة انباء فارس