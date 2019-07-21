متطرفون يدعون لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

من المقرر أن تنفذ جماعات ما يسمى “بإتحاد منظمات الهيكل” المزعوم، اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، تزامنا مع مناسبات تلمودية تهويدية. ويصادف الأحد لدى اليهود المتطرفين، موعد تلمودي يُعد مقدمة لأخطر المواسم التهويدية، وهو ما يسمى يوم “صوم تموز”، وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بـ”خراب الهيكل” المزعوم. وتستغل جماعات الهيكل يوم السابع عشر من تموز (يوم الصوم) في تهويد المسجد الأقصى وابتداع برامج تهويدية تنفذها الجماعات المتطرفة، ومنها تكثيف الاقتحامات المركزية والبرامج الارشادية، كما سيتم تنظيم مسيرة تهويدية كبيرة حول أسوار القدس القديمة. وكانت منظمات مقدسية طالبت المقدسيين الاحتشاد اليوم ، والاستنفار لإبطال اقتحامات المتطرفين .

المصدر: فلسطين البوم