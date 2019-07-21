قوات الاحتلال تقتحم حي وادي الحمص بقرية صور باهر (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 21 2019 - 12:06

قوات الاحتلال تقتحم حي وادي الحمص بقرية صور باهر (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 21 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة