إعادة نحو 900 مهاجر نيجري من ليبيا منذ كانون الثاني/يناير

افاد مصدر في الامم المتحدة فرانس برس السبت أن نحو 900 مهاجر نيجري كانوا محتجزين في مراكز ايواء في ليبيا تمت إعادتهم جوا منذ كانون الثاني/يناير. وقال موظف في منظمة الهجرة الدولية في نيامي لفرانس برس “وصل نحو 900 مهاجر نيجري من ليبيا في 2019 في رحلات تشارتر في إطار (برنامج) العودة الطوعية الانسانية”.

واضاف أن طائرة اخيرة وصلت الجمعة الى نيامي تقل 147 نيجريا بينهم تسعة قاصرين “لا يرافقهم أحد” في اطار برنامج العودة الطوعية بدعم من الاتحاد الاوروبي في النيجر.

ويتحدر معظم هؤلاء من منطقتي تاهوا (غرب) وزيندر (وسط شرق) وكانوا يقيمون في مراكز ايواء في ليبيا.وتشكل أغاديز اكبر مدن شمال النيجر والمجاورة لتاهوا وزيندر معبرا للهجرة غير القانونية نحو أوروبا من طريق ليبيا.

وساهم التشدد في الاجراءات القانونية وعمليات المراقبة الامنية عند الحدود بين النيجر وليبيا بمساعدة الاتحاد الاوروبي في خفض عدد المهاجرين. ومنذ نيسان/ابريل 2016 تم إنقاذ نحو عشرين ألف مهاجر إفريقي في صحراء النيجر يسعون للوصول الى اوروبا عبر ليبياـ بحسب ما افادت منظمة الهجرة الدولية في حزيران/يونيو.

وتضم آخر الدفعات التي تم انقاذها مواطنين من دول غرب افريقيا وخصوصا من غينيا-كوناكري ومالي وساحل العاج.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية