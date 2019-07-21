العثور على جثتين في كندا إحداهما لنجل مسؤول في الشرطة الاسترالية

أعلنت الشرطة الفدرالية الكندية العثور على جثتين هذا الأسبوع في غرب كندا إحداهما لنجل مسؤول رفيع في الشرطة الأسترالية. وعثر الإثنين على جثتي الأسترالي لوكاس روبرتسون فاولر (23 عاما)، والأميركية شينا نويل ديز (24 عاما). على طريق في شمال مقاطعة كولومبيا-البريطانية (غرب) وفق ما أعلنت الشرطة الكندية في بيان مساء الجمعة.

وأوضحت أنهما كانا في سيارة شيفروليه صغيرة على جانب الطريق. ولم يعرف ما إذا كانت السيارة لهما وفق الصحافة المحلية. وذكرت قناة “اي بي سي” الأسترالية أن لوكاس نجل محقق عام الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز ستيفن فاولر.

ولم تحدد الشرطة الكندية حتى الان ملابسات ما حصل وما إذا كان الضحيتان قتلا عمدا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية