بريتش ايروايز تعلق رحلاتها الى القاهرة لمدة أسبوع لاسباب أمنية

أعلنت شركة بريتش ايروايز السبت تعليق رحلاتها الى القاهرة لمدة اسبوع بعد القيام بمراجعة أمنية. وأكدت الشركة أنها لن تسمح لطائراتها باستخدام المطار ما لم يكن ذلك آمنا. وأفادت الخطوط البريطانية في بيان “نقوم بشكل دوري بمراجعة الترتيبات الامنية في جميع المطارات في العالم. وقررنا تعليق الرحلات الى القاهرة لمدة اسبوع كاجراء وقائي من أجل السماح بمزيد من عمليات التقييم”. وتابعت الشركة أن “سلامة زبائننا وطواقمنا وأمنهم هما الأولوية بالنسبة الينا، ولن نشغل أي طائرة ما لم يكن ذلك آمنا”.

ونشر عدد من المسافرين الذين شملهم القرار صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رسالة سلمتهم إياها “بريتيش ايروايز” تحمل مضمونا مشابها. وأعلنت متحدثة باسم “بريتش ايروايز” أن الشركة لن تقدم مزيدا من المعلومات في الوقت الراهن عن تعليق رحلاتها. وحذرت وزارة الخارجية البريطانية في توجيهاتها للسفر الرعايا البريطانيين المتوجهين إلى مصر من “تزايد خطر وقوع عمل إرهابي يستهدف الطيران”. وأضافت أن “إجراءات أمنية إضافية قد اتخذت للرحلات المتوجهة من مصر إلى المملكة المتحدة، عليكم أن تتعاونوا بشكل تام مع المسؤولين الأمنيين في المطارات”.

ونصحت بريطانيا بالامتناع عن السفر جوا من وإلى منتجع شرم الشيخ الواقع على البحر الأحمر في شبه جزيرة سيناء إلا للضرورة. وحذرت الخارجية البريطانية من “أرجحية كبيرة لمحاولة الإرهابيين تنفيذ هجمات في مصر. ورغم أن غالبية الهجمات تقع في شمال سيناء، فإن خطر الهجمات إرهابية يتهدد مختلف أنحاء البلاد”. وتابعت أن “الإرهابيين في مصر لديهم على الأرجح النية والقدرة على استهداف الطيران”. واضافت الخارجية أن “التهديد الأخطر يتركز في شبه جزيرة سيناء حيث يعمل داعش بحرية أكبر، لكن الإرهابيين ينشطون في القطر المصري والقاهرة ضمنا”.

وأكدت الخارجية أنها ليست في وارد إعطاء النصح بشأن أمن خطوط الطيران الأخرى وسلامتها. وتفيد التقديرات بأن 415 ألف بريطاني زاروا مصر العام الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية