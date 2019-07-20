واشنطن “قلقة” لسلوك بكين في بحر الصين الجنوبي

اعربت الولايات المتحدة السبت عن “قلقها” ازاء معلومات تحدثت عن “تدخلات” صينية في الانشطة المرتبطة بالغاز والنفط في بحر الصين الجنوبي، وخصوصا في الجزء الذي تطالب به فيتنام.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية مورغن اورتاغوس في بيان إن “الاستفزازات المتكررة للصين للحؤول دون تطوير الانشطة النفطية والغازية لدول أخرى تهدد الامن الاقليمي في مجال الطاقة”.

واضافت أن الصين تمنع “بوسائل رادعة” جيرانها من “الوصول الى اكثر من 2500 مليار دولار من احتياطي الطاقة”، لافتة الى أن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو سبق أن “ابدى هذه الملاحظة”.

واتهمت بكين بـ “استخدام ميليشيا بحرية لترهيب أمم اخرى وممارسة ضغوط عليها وتهديدها”، مطالبة إياها بـ “وضع حد لهذه المضايقة”.

والجمعة اتهمت حكومة فيتنام سفينة صينية بدخول مياهها الاقليمية وطالبت الصين بسحبها.

ومن دون أن تؤكد التوغل، قالت الصين إن هذه المياه تتبع لها “قانونا” داعية فيتنام الى “الامتناع عن اتخاذ اجراءات من شأنها تعقيد الوضع”.

وبحر الصين الجنوبي في صلب خلافات بين دول عدة كونه يشكل منطقة تبادل تجاري ويحوي احتياطات كبيرة من النفط.

وتتنازع الصين مع فيتنام والفيليبين وماليزيا وبروناي السيطرة على جزر عدة في هذه المنطقة البحرية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية