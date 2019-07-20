بالفيديو لحظة احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل الحرس الثوري الايراني في مضيق هرمز – موقع قناة المنار – لبنان
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بالفيديو لحظة احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل الحرس الثوري الايراني في مضيق هرمز
منذ 48 mins
20 July، 2019
تقارير مصورة
لحظة احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل حرس الثوري الايراني في مضيق هرمز.
المصدر:
موقع المنار
احتجاز الناقلة البريطانية
الحرس الثوري
ايران
مضيق هرمز
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