بالفيديو لحظة احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل الحرس الثوري الايراني في مضيق هرمز – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2019 - 20:07

بالفيديو لحظة احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل الحرس الثوري الايراني في مضيق هرمز

منذ 48 mins 20 July، 2019
تقارير مصورة

لحظة احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل حرس الثوري الايراني في مضيق هرمز.

المصدر: موقع المنار

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