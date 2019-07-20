ثوران بركان إيتنا في صقلية من جديد

اعلن المعهد الايطالي للجيوفيزيا وعلم البراكين عن ثوران جديد لبركان إيتنا بداية من ليل الجمعة السبت مع انفجارات وتدفقات للحمم البركانية من إحدى فتحاته الموجودة في المنطقة الجرداء من قمة البركان الكائن في صقلية.

واوضح المعهد في بيان ان النشاط البركاني متقطع مع تدفق حمم بركانية على قسمه الجنوبي الشرقي المعروف باسم وادي الثور على طول 1.5 كلم من نقطة الانبعاث.

وبلغ النشاط البركاني أقصاه عند منتصف الليل ودفع الى إغلاق مطارين في مدينة كاتانيا بسبب ارتفاع انبعاثات الرماد في الأجواء، وأعيد فتح المطارين جزئيا صباح السبت.

وذكر المعهد ان الفتحة الجنوبية الشرقية كانت دخلت في مرحلة من النشاط ابتداء من 14 تموز/يوليو.

ويعد إيتنا الواقع على ارتفاع 3300 متر، أهم بركان ناشط في اوروبا، مع حالات ثوران متواترة منذ 2700 سنة على الاقل، ويعود ثورانه الأخير الكبير الى شتاء 2008-2009.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية