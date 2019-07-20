فورد ستصرف نحو مئتي موظف في كندا

اعلنت شركة فورد الاميركية لصناعة السيارات الجمعة انها ستصرف نحو 200 موظف في شبكتها للتجميع في اوكفيل، بمقاطعة اونتاريو الكندية، مشيرة الى تراجع مبيعات النماذج التي تنتج فيها.

واوضحت كيلي فيلكر المتحدثة باسم فورد ان “عمليات الصرف ستبدأ في ايلول/سبتمبر”، وتقول شركة فورد ان 4600 موظف يعملون في شبكة اوكفيل للتجميع.

وقالت المتحدثة إن مبيعات سيارة فورد فليكس وسيارة لينكولن إم.كاي.تي “تباطأت”، وأن سيارات إيدج للدفع الرباعي “لم تعد تباع في بعض الأسواق الأوروبية”.

وذكرت بـ “أننا نعتمد منذ أمد بعيد سياسة تقضي بضبط الإنتاج بناء على طلب المستهلكين”.

ويمكن أن تحصل عمليات صرف أخرى في كانون الثاني/يناير، كما قال من جهته دايف طوماس، رئيس النقابة التي تمثل موظفي اوكفيل على صفحة نقابة يونيفور على الانترنت.

ويشكل ذلك ضربة أخرى لصناعة السيارات في أونتاريو، حيث أعلنت شركتا كرايسلر وجنرال موتورز نحو 4000 عملية تسريح منذ الخريف.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية