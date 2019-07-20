النائب عسيران: الموازنة اقرت بجو ديموقراطي وهي افضل الممكن

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران، ان “اقرار الموازنة في المجلس النيابي انما جاء ضمن جو ديموقراطي مهم وجيد جدا، والكل يعرف الظروف الصعبة التي يجتازها الوطن، ومن الممكن وصفها بموازنة أفضل الممكن، وعلى اللبنانيين اعادة صياغة الظروف لنتمكن من اجتياز مرحلة صعبة قادمة”.

واضاف: “لا بد من اصلاحات خصوصا وان انتاجية بلادنا اخذت بالتراجع، ما يدل على وجوب التفكير جديا لاعادة انطلاقة جديدة للاقتصاد، وهذا يتطلب اجتماع القادة لانقاذ الشعب والوطن، ولا بد من اعادة صياغة بنيوية للاقتصاد ونقل رؤوس الاموال من العاصمة الى المناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام