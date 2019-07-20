محمد علي الحوثي: من يصنع المجاعة في اليمن هي أمريكا

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن استهداف القطاع الصحي في اليمن من قبل العدوان متعدد الأشكال”، وشدد على أن “من يصنع المجاعة في البلاد هي أمريكا”.

وقال الحوثي إن “استهداف القطاع الصحي متعدد الأشكال ومن بين ذلك سحب الكوادر الصحية إلى الخارج”، وأشار إلى أن “هناك 60 معيارا ستحدد جودة ونوعية الخدمات الصحية في البلاد”، وثمن “جهود وزارة الصحة لوضع هذه المعايير”.

ولفت الحوثي الى أن “من يصنع المجاعة في اليمن هي أمريكا بتضييق الخناق على الشعب اليمني من قبل السعودية والإمارات”، وتابع أنه “تم الاتفاق مع عدد من المنظمات على استبدال المساعدات العينية بمساعدات نقدية والمنظمات الدولية معنية بحشد الدعم لإعادة بناء ما دمره العدوان من مستشفيات ومراكز صحية”.

المصدر: المسيرة نت