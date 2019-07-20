311 شهيدا فلسطينيا برصاص العدو الاسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة

قال “مركز الميزان لحقوق الإنسان” إن “311 مواطنا فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة في 30 مارس/ آذار 2018”.

وأوضح المركز في بيان له أن “من بين الشهداء 11 شهيدا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم (3) أطفال، ومن بينهم (207) استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (44) طفلا، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين”.

وأشار المركز إلى “إصابة (17443) آخرين، من بينهم (4186) طفلًا، و(781) سيدة، ومن بين المصابين (8758) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1785) طفلًا، و(173) سيدة”.

وأضاف المركز أن “عدد حوادث المصابين من الطواقم الطبية بلغ (246) حادثًا، أسفر عن إصابة (202) مسعف، تكرر إصابة (34) منهم أكثر من مرة، فيما بلغ عدد حوادث المصابين من الطواقم الصحفية (241) حادثا، أسفر عن إصابة (172) صحافيًا، تكرر اصابة (41) منهم أكثر من مرة”.

وأدان مركز الميزان “مواصلة قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة في تعاملها مع الأطفال والنساء المشاركين في مسيرات العودة السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع للجمعة (67) على التوالي”.

المصدر: فلسطين اليوم