أفغانستان: مقتل 33 ارهابيا بغارات شنتها طائرات “الناتو” بقندهار

أعلن قائد شرطة ولاية قندهار الأفغانية الجنرال تادين خان أتشكزاي أن “33 مسلحا لقوا مصرعهم بسلسلة غارات شنتها الجمعة، طائرات من قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) العاملة في أفغانستان على مواقعهم بالولاية”.

وقال أتشكزاي السبت إنه “في تمام الساعة السادسة من مساء أمس شنت قوات الدعم الحازم (قوة حلف شمال الأطلسي العاملة في أفغانستان) ضربات جوية على مركزين للإرهابيين بمنطقة غولستان في مديرية شوراوك، نجم عنه مقتل 27 إرهابي وإصابة 18 آخرين”.

وأضاف أتشكزاي “قتل 6 إرهابيين بغارة جوية لقوات الدعم الحازم استهدفت سيارة تقلهم على طريق بمديرية ميواند”، وأكد أن “الضربات تأتي انتقاماً لما تعرض له المدنيين جراء هجمات المجموعات المسلحة”.

المصدر: سبوتنيك