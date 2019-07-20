طرابلسي نوه بإنجاز الموازنة وبارك لمالكي العقارات في المخيمات

نوه النائب إدكار طرابلسي، في بيان اليوم، بإنجاز موازنة العام 2019، آملا في أن تشكل “منعطفا يعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وما وعدنا به في مؤتمر “سيدر” وما سينتج منه من فرص عمل وتحريك العجلة الاقتصادية”. ودعا إلى “تحكيم لغة العقل والمنطق بعيدا من المزايدات لإنقاذ الوضع المتدهور”.

على صعيد آخر، بارك لأصحاب الاملاك القائمة عليها مخيمات فلسطينية “إقرار البرلمان بقانون الموازنة، إعفاءات من رسوم انتقال الملكية وتسوية المخالفات القائمة على هذه العقارات”.

وقال: “أشكر الزميلين سليم خوري وادي معلوف اللذين قدما معي اقتراح القانون. وأشكر للزميل النائب ميشال موسى تعاونه ودعمه وتحريكه الامر مع الوزير علي حسن خليل الذي سبق واقترح صيغة حل وأيد الاقتراح. والشكر الكبير لمجلس النواب ولرئيسه الاستاذ نبيه بري للموافقة على هذه المادة والاعفاءات التي يستحقها أصحاب الأملاك المظلومين من سبعة عقود”.

من جهة أخرى، زار طرابلسي رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، وهنأه ب “إنصاف القضاء له ولوقف حملة الافتراءات المغرضة بحقه”، وناقش معه أوضاع فرعي زحلة والفنار وكلية الزراعة في الدكوانة ومعهد الدكتوراه، ونوه ب “حفظ التوازن الوطني في الكادرين الأكاديمي والوظيفي”. وتطرق البحث الى “سبل تعزيز الثقة بالجامعة الوطنية بعد الاضراب الطويل، والاطمئنان لاستكمال العام الدراسي ولنوعية التدريس وعدم تعرضه لهزات مستقبلية لتبقى الجامعة اللبنانية مقصدا موثوقا يجتذب الطلاب المتفوقين وأبناء كل الطبقات الاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام