الادعاء العام الايراني يطالب القضاء النيجيري بضمان حقوق الشيخ زكزاكي

وجه المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية “محمد جعفر منتظري” رسالة الى مسؤولي القضاء في نيجيريا داعيا فيها الى ضمان حقوق الشيخ ابراهيم زكزاكي رئيس الحركة الاسلامية في نيجيريا.

وجاء في الرسالة:” ان التقارير الواصلة تفيد بتدهور الوضع الصحي للشيخ ابراهيم زكزاكي ، مما يبعث على الأسى والأسف ويدمي قلوب حماة الشعب النيجيري المظلوم”.

وأدان منتظري، الاجراءات التعسفية لمرتكبي هذه الجريمة والعسكريين والحكومة النيجيرية ، داعيا مسؤولي القضاء في نيجيريا للعمل في سياق استقلالية القضاء وحماية حقوق مواطنهم المعتقل ، وتوفير الارضية للافراج عنه ونقله الى إيران لمعالجته، داعيا المنظمات القانونية الدولية للتعاون والمساعدة في تحقيق هذا الامر.

يذكر ان الشيخ زكزاكي معتقل منذ ديسمبر / كانون الاول 2015 منذ الهجوم الذي نفذه الجيش النيجيري على حسينية في مدينة زاريا والذي أدى الى استشهاد ما لا يقل عن 350 شخصا .

وجرت الاسبوع الماضي تظاهرات في العاصمة ابوجا طالب فيها المحتجون باطلاق سراح الشيخ زكزاكي ، حيث قامت قوات الامن النيجيرية باطلاق النار على المتظارهين مما ادى الى استشهاد شخص واصابة العشرات.

يذكر ان محكمة في نيجيريا اصدرت حكما باطلاق سراح الشيخ زكزاكي، الا ان السلطات الحاكمة في نيجيريا تماطل في الافراج عنه.

المصدر: فارس